ARM IPO / Börsengang

Was macht ARM?

Das britische Unternehmen ARM entwickelt Prozessoren und andere Mikrochips. Das Unternehmen stellt selbst keine Produkte her. Seine Tätigkeit beschränkt sich auf den Verkauf von Lizenzen an andere Unternehmen. ARM positioniert sich selbst als Forschungs- und Entwicklungszweig der gesamten Mikrochip-Industrie.

ARM verdient den Großteil seines Geldes mit den Lizenzgebühren, die es jedes Mal erhält, wenn ein Unternehmen einen Chip auf der Grundlage eines ARM-Designs herstellt. Dank der Marktdominanz des Unternehmens wurden bis zum vergangenen Jahr mehr als 160 Milliarden Chips auf der Grundlage von ARM-Designs hergestellt.

ARM ist 1990 aus dem Computerunternehmen Acorn Computers hervorgegangen. Damals war das Unternehmen an einem Joint Venture mit Apple beteiligt. Dieses Joint Venture sollte Chips für den ersten Handheld-Computer von Apple herstellen. Das Unternehmen floppte, woraufhin Apple seine 43%ige Beteiligung an ARM verkaufte. Mit dem Erlös wurde NeXT gekauft, ein amerikanisches Technologieunternehmen, das von Apples ehemaligem CEO Steve Jobs gegründet wurde.

Bald darauf begann Nokia, ARM-Designs zu verwenden, und Ende der 1990er Jahre tat dies auch der Rest der Mobiltelefonbranche. Auch Apple begann, ARM-Chips für den ersten iPod, das iPhone und das iPad zu verwenden.

Die von ARM entwickelten Chips sind heute in einer Vielzahl von Geräten zu finden, darunter Tablets, Computer, intelligente Fernsehgeräte, intelligente Häuser, Elektrofahrzeuge, Drohnen, elektronische Reisepässe und sogar automatische Straßenlaternen. Die Technologie von ARM findet sich in etwa 95 % der weltweiten Smartphones - darunter Apple, Android und Samsung - und in 95 % der in China entwickelten Chips.