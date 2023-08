Birkenstock IPO / Börsengang

Im Gegensatz zu vielen globalen Marken verlagert Birkenstock die Produktion nicht aus. Das Unternehmen behält die Kontrolle über jeden Schritt der Produktionslinie und kann dadurch flexibel auf Veränderungen in der Nachfrage reagieren, während es seine Tradition als deutsches Unternehmen bewahrt. Mit etwa 5.500 Mitarbeitern weltweit setzt Birkenstock den Schwerpunkt seiner Aktivitäten überwiegend in Deutschland. Dort befinden sich Produktionsstätten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen und Sachsen. Besonders bemerkenswert ist das Investitionsvorhaben in ein neues Werk in Pasewalk, nördlich von Berlin, das 120 Millionen Euro gekostet hat.

Birkenstock unterhält Vertriebsbüros in den USA, Brasilien, China, Singapur, Hongkong, Japan, Dänemark, Polen, der Slowakei, Spanien, Frankreich, Norwegen, Dubai, Indien und dem Vereinigten Königreich, um seine weltweite Präsenz zu festigen.