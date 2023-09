Instacart-IPO (Börsengang)

Was macht Instacart?

Instacart ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das die bestellten Lebensmittel abholt und bei den Kunden zu Hause abliefert. Kunden können über die Website und die App bei teilnehmenden Einzelhändlern bestellen und erhalten ihre Waren von persönlichen Einkäufern.

Das Unternehmen wurde 2012 von dem Amazon-Mitarbeiter Apoorva Mehta gegründet und begann mit einer App. Das Unternehmen wuchs, indem es noch schneller lieferte als seine Konkurrenten, die ebenfalls eine Lieferung am selben Tag anboten.

Im Jahr 2016 ermöglichte eine Partnerschaft mit Whole Foods, dass Instacart exklusiv Waren dieses großen Lebensmittelhändlers ausliefern konnte. Dies hielt nicht lange an, denn die Übernahme von Whole Foods durch Amazon beendete die Beziehung zwischen Instacart und Whole Foods. Die Supermärkte begannen zu befürchten, dass Amazon ihre Preise unterbieten würde. Viele Supermärkte entschieden sich daher für Instacart. Der Verlust der Lieferungen von Whole Foods erwies sich für Instacart als Segen. Das Unternehmen hat die Zahl der Einzelhändler, die es beliefert, schnell verdoppelt.

Instacart gab bekannt, dass es der Technologiepartner von mehr als 1.400 Händlern ist, die 85 % des US-Lebensmittelmarktes abdecken - darunter große Marken wie Kroger, Costco und Albertsons.