Netflix Aktie

Netflix Inc: Kurzbeschreibung

Netflix wurde im Jahr 1997 von Reed Hastings und Marc Randolph in Scotts Valley, Kalifornien gegründet. Das Unternehmen begann als DVD-Vermietung per Post und entwickelte sich später zu einem führenden Anbieter von Streaming-Medien mit mehr als 200 Millionen Abonnenten in über 190 Ländern.

Netflix bietet seinen Abonnenten eine breite Palette von Inhalten, darunter Filme, Fernsehsendungen, Dokumentationen und Originalinhalte, die von Netflix produziert wurden. Außerdem ist es auch bekannt für seine Kultur der Innovation und Kreativität, die dazu beigetragen hat, zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Unterhaltungsbranche zu werden.