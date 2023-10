Seit rund 20 Jahren gibt es auch in Deutschland eine Zentrale und mehrere Standorte. Somit hat sich Paychex ebenso in Deutschland als vertrauenswürdiger Partner für kleine und mittelständische Unternehmen etabliert, die Unterstützung bei der Verwaltung ihrer HR- und Lohnabrechnungsaufgaben benötigen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Engagement für Servicequalität bleibt Paychex ein wichtiger Akteur in der HR- und Lohnabrechnungsbranche mit steigendem Bedarf. Die Umsätze stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich an. Ebenso die Dividenden, welche einen wichtigen Faktor für die Bewertung darstellen.