Kriterien für die Auswahl der Dividenden-Aktien

Um in der Auswahl zu erscheinen, muss eine Aktie folgende Kriterien erfüllen:

1. Die Aktie muss ihre Dividende in mindestens 10 aufeinanderfolgenden Jahren jährlich erhöht haben.

2. Die Dividende selbst sollte in den letzten fünf Jahren um mindestens 5 % pro Jahr erhöht worden sein.

3. Der Gewinn je Aktie sollte im Durchschnitt der letzten fünf Jahre um mehr als 10 % gestiegen sein.

4. Kein jährlicher Verlust in den letzten sechs Jahren.

5. Die Dividendenrendite sollte hoch sein, mindestens 1 %.

6. Die Rendite für die Aktionäre (Dividenden und Aktienrückkäufe) sollte mindestens 1 % betragen.

7. Das erwartete Gewinnwachstum sollte hoch sein und in den nächsten 5 Jahren mindestens 5 % pro Jahr betragen.

8. Der Aktienkurs darf in den letzten 10 Jahren nie um mehr als 45 % gefallen sein.

9. Das Handelsvolumen beträgt mindestens 500.000 Aktien pro Tag.

10. Der Aktienkurs liegt über 5 $ und die Aktie muss in den USA notiert sein.