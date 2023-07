Gemischte Zahlen

Juli 2023: Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat sich der Aktienkurs von Tesla wenig bewegt. Es war eindeutig eine Mischung aus guten und nicht so guten Nachrichten. Die Verkäufe stiegen um 47 %(!) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Es wurden mehr Tesla-Autos verkauft und auch tatsächlich ausgeliefert. Der Ausbau der Ladestationen geht reibungslos voran. Aber. die Gewinnmarge sinkt weiter. Die Bruttomarge lag in diesem Quartal bei 19,2 %. Im gleichen Quartal des letzten Jahres lag die Marge bei 27,9 % und im vorherigen Quartal bei 21,1 %. Es war bereits bekannt, dass Tesla Preisnachlässe und Rabatte gewähren musste, um den Absatz zu steigern. Die Wall Street hätte sich für dieses Quartal ein Ende dieses Margenverfalls gewünscht. Dennoch sind 19,2 % in der Automobilbranche keine schlechte Gewinnspanne. Tesla ist der einzige Elektrofahrzeughersteller, der profitabel ist. Der Preiskampf setzt Konkurrenten wie Rivian und Nio unter Druck, da ihre Verluste steigen.

Tesla hat Momentum

Juli 2023: Der Automobilhersteller lieferte im Juni 93.680 Fahrzeuge aus seinem Werk in Shanghai aus. Davon wurden 19.486 Fahrzeuge in andere Regionen exportiert. Dies ist ein Anstieg von 20,6 % gegenüber dem Vormonat. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Tesla in der zweiten Jahreshälfte einen starken Wachstumsschub verzeichnen könnte. Jefferies schätzt, dass der Aktienkurs auf 265 $ steigen könnte.

Tesla-Kurs tritt auf der Stelle

Juni 2023: Die beeindruckende Rallye der Tesla-Aktie fand ein Ende, nachdem Barclays und Morgan Stanley erklärt hatten, dass der Aktienkurs ein faires Niveau erreicht hat. Goldman Sachs stufte Tesla in die Kategorie "Neutral" ein, erhöhte jedoch das Kursziel auf 248 $. Es scheint, als würde der Aktienkurs nun eine Weile auf der Stelle treten.

Noch mehr gute Nachrichten

Juni 2023: Nachdem sich bereits Ford und General Motors für die Standardisierung des Tesla-Steckers entschieden haben, ist nun der Konkurrent Rivian an der Reihe. Auch Rivian wird den Tesla-Stecker in seine Fahrzeuge einbauen. Außerdem erhalten Rivian-Besitzer Zugang zum Tesla-Supercharger-Netzwerk. Rivian wird weiterhin sein eigenes Netz ausbauen, bietet seinen Kunden aber dadurch Zugang zu mehr Ladestationen. Der Tesla-Stecker ist jetzt der nordamerikanische Ladestandard (NACS).

Aktienkurs steigt 10 Tage in Folge

Juni 2023: Seit Januar 2021 hatte der Aktienkurs von Tesla ein sehr starkes Momentum. Tesla schloss sowohl mit Ford als auch mit General Motors einen Deal ab. Die beiden Autohersteller gaben bekannt, dass sie den Tesla-Stecker als Standard verwenden und das Tesla-Supercharger-Netzwerk nutzen werden. Der Tesla-Stecker wird damit zum Standard auf dem US-Markt. Das Supercharger-Netz kann in Zukunft mit Millionen neuer Nutzer rechnen.

Ist Tesla eine KI-Aktie?

Juni 2023: Der Aktienkurs von Tesla ist auf dem höchsten Stand seit drei Monaten. CEO Elon Musk sagte, Tesla sei die am weitesten fortgeschrittene Aktie für künstliche Intelligenz (KI) der Welt. Dies würde innerhalb weniger Jahre zu einem ChatGPT-ähnlichen Durchbruch führen, wenn Tesla seine selbstfahrende Technologie auf die Millionen von Tesla-Autos auf unseren Straßen loslässt. Morgan Stanley war nicht so begeistert. Die Investmentbank warnte die Anleger davor, sich zu sehr auf das KI-Potenzial von Tesla einzulassen. "Wir denken, dass es sich um ein Autounternehmen handelt" sagte Analyst Adam Jonas. Der Aktienkurs von Tesla, insbesondere in den nächsten 12 Monaten, ist einfach eine Funktion von Angebot und Nachfrage auf dem Automarkt.

Bittere Pille für Leerverkäufer

Mai 2023: Die Tesla-Aktie spielt den Leerverkäufern einen Streich (lesen Sie auch: Was ist ein Short Squeeze?). Während der Aktienkurs in diesem Jahr um 90 % gestiegen ist, sitzen die Leerverkäufer laut Reuters auf einem Verlust von 3,65 Mrd. USD. Damit liegt Tesla unter den ersten drei. Leerverkäufer von Mikrochip-Champion NVIDIA haben bisher 5 Mrd. $ verloren. Leerverkäufer von Apple haben in diesem Jahr 4,47 Mrd. $ verloren.