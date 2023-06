Benjamin Graham – Was Anleger vom „Vater des Value Investings“ lernen können

Was viele Anleger nicht wissen: Graham wurde unter anderem Namen in Großbritannien geboren. Das war im Jahr 1894. Doch schon kurz darauf, als der damalige Benjamin Grossbaum erst ein Jahr als war, ging die Familie mit ihm in die USA. Zwar lief es dort anfangs gut, aber dann musste die Familie nach dem Tod seines Vaters für einige Jahre in Armut leben. Diese Zeit prägte Graham und sollte sich später auf seine Anlagephilosophie auswirken, bei der er auf günstig bewertete Aktien mit möglichst geringem Risiko für dauerhafte Wertverluste setzte.

Nach seinem Studium an der prestigeträchtigen Columbia University in New York begann er mit 20 Jahren seinen ersten Job an der Wall Street. Das war kurz vor Ausbruch des ersten Weltkriegs. Nach Ende des Kriegs erfolgte die Namensänderung, um seine Abstammung zu verschleiern. Im Jahr 1926 gründete er schließlich zusammen mit Jerome Newman das Unternehmen „Graham-Newman Partnership“, später umbenannt in „Graham-Newman Corporation“.

Im Alter von 35 Jahren erlebte er den großen Börsencrash von 1929, der den Beginn der damaligen Weltwirtschaftskrise markierte. Damals hatte Graham wie viele Anleger in dieser Zeit einen hohen Hebel eingesetzt und verlor beinahe sein gesamtes Vermögen. Diese schmerzhafte Erfahrung bewegte ihn dazu, seine Anlagegrundsätze zu verbessern. Fortan setzte er vor allem auf Deep-Value-Aktien, die seiner Einschätzung nach ein deutlich reduziertes Risiko für permanente Verluste beinhalten.