Outpeformance über Jahrzehnte

Umfangreiche Aktienkäufe während des Zweiten Weltkriegs: Nach Ausbruch des Kriegs war die Stimmung an der Börse natürlich am Boden. Kaum zehn Jahre war es her, dass der Crash 1929 die Wall Street auf die tiefste Talfahrt ihrer Geschichte geschickt hatte. Doch Templeton dachte selbst in dieser dunklen Zeit opportunistisch. Nach dem Einmarsch der Deutschen 1940 in Frankreich rief er bei seinem Makler an und platzierte den scheinbar verrückten Auftrag, je 100 US-Dollar in alle 104 US-Aktien zu stecken, die weniger als einen Dollar kosteten. Darunter waren zwar viele Pleitekandidaten. Doch Templeton erwartete, dass der Krieg Amerikas zerrüttete Wirtschaft elektrisieren und selbst die schwächsten Unternehmen retten könnte. Als der Krieg fünf Jahre später endete und er die Positionen auflöste, lagen 100 der 104 Trades im Gewinn. Er hatte seinen Einsatz in etwa verfünffacht.

Einstieg in den japanischen Markt

In den 1950er Jahren trauten sich kaum Anleger in den japanischen Markt. Die dortige Wirtschaft taumelte und viele Aktien wurden mit Kurs/Gewinn-Verhältnissen von drei gehandelt. Für John Templeton war dieser „billigste Markt der Welt“ dagegen eine weitere, einmalige Gelegenheit. Er kaufte Perlen wie Hitachi und Fuji Film, die niemand wollte, und investierte 60 Prozent seines Fonds in ein Land, das damals für die Produktion billiger Imitationen verspottet wurde. Doch später drehte der Wind immer mehr, bis sich Anleger 1980 völlig übermütig auf japanische Aktien stürzten. Templeton, der zu dieser Zeit schon längst nach anderen, billigeren Aktien suchte, hatte seinen Einsatz verfünffacht und sich fast vollständig aus Japan zurückgezogen.

Antizyklische Investitionen

Eine weitere einmalige Gelegenheit war der Crash im Jahr 1987. Auch hier war Templeton wieder antizyklisch unterwegs und deckte sich mit abgestraften Aktien ein. „Er lässt sich nicht von Emotionen der Wall Street mitreißen“, sagte Jay Bradshaw, der die Handelsabteilung von Templetons Gesellschaft leitete. Die Strategie, in Aktien einzusteigen, wenn sie in den Keller gehen, erfordert eine enorme Willenskraft und eine starke Persönlichkeit, bestätigt auch Templeton-Erfolgsmanager Mark Mobius. „Alle anderen rennen aus dem brennenden Haus.“

John Templeton trieb die Strategie, billig zu kaufen und teuer zu verkaufen, also zeitweise auf die Spitze. Sein Ziel war es, am „Punkt des maximalen Pessimismus“ zu investieren. Obwohl (oder vielleicht gerade weil) er in seinen jungen Jahren die Weltwirtschaftskrise miterlebt hatte, bewahrte er sich den unerschütterlichen Glauben an die Fähigkeit der Menschheit, Widrigkeiten zu überwinden. Er blieb zuversichtlich, dass sich dies zu gegebener Zeit in attraktiven Anlagerenditen niederschlagen würde.

John Templeton war aber nicht nur ein knallharter Schnäppchenjäger. Er verstand es auch, der überschwänglichen Euphorie am Markt standzuhalten und so seine Verluste in den darauffolgenden Bärenmärkten zu begrenzen. Zum Beispiel schoss der US-Markt 1968 in atemberaubende Höhen. Doch genau aus diesem Grund war Templeton dort stark untergewichtet. Zwischen 1969 und 1974 fiel der breite US-Markt mehr als 50 Prozent. In dieser Zeit erzielte er mit seinem Fonds, der vor allem in Japan und Kanada investiert war, eine positive Rendite von erstaunlichen 50 Prozent.