Warren Buffett – Die Erfolgsgrundlagen des Orakels von Omaha

Ein Paper von Lawrence A. Cunningham fasst die wichtigsten Lektionen aus den Aktionärsbriefen vieler Jahre zusammen („Introduction to the Essays of Warren Buffett“). Im Folgenden geben wir einen Überblick zu den zentralen Erkenntnissen daraus.

Buffett's Prinzipien beim Investieren reichen von der Auswahl der richtigen Manager über eine angemessene Bewertung von Unternehmen bis hin zum Aufbau gesunder Unternehmenskulturen. Das zentrale Thema ist aber die fundamentale Analyse, bei der laut Buffett for allem darauf ankommt, wie ein Eigentümer des jeweiligen Unternehmens zu denken. Das Ziel ist dabei, in hervorragende Unternehmen zu investieren, die von ebenso hervorragenden Managern geführt werden – und bei denen im Idealfall der Preis an der Börse unter dem eigentlichen Wert liegt. Werden effiziente Märkte angenommen, sollten derartige Situationen zwar nicht auftreten, doch die Börsenpraxis unterscheidet sich eben von der Theorie. Und so wurde die Strategie von Warren Buffett zur Goldgrube.

Eine Studie fand später heraus, wie sich sein Erfolg auf den Punkt bringen lässt: Er kaufte systematisch vergleichsweise sichere, günstige Qualitätsaktien, hebelte diese dank vorschüssiger Einnahmen aus dem Versicherungsgeschäft zu niedrigen Finanzierungskosten und hielt seine Strategie trotz aller Rückschläge langfristig durch.