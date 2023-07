Daytrading: Definition und Strategien

Counter Trend Trading

Countertrend-Trader sind Daytrader, die versuchen, ihre Positionen an den äußersten Kursextremen aufzubauen, um mögliche Trendwenden frühzeitig zu nutzen. Wenn alles optimal verläuft, verkaufen sie in der Nähe der Höchststände oder gehen Short-Positionen ein, um diese in der Nähe der Tiefststände zu schließen oder in Long-Positionen zu wechseln. Diese Handelsstrategie funktioniert besonders gut in Seitwärtsmärkten, in denen die Kurse regelmäßig hin und her schwanken.

Einige Countertrend-Trader verwenden Indikatoren wie den Relative Strength Index oder Bollinger Bands, um geeignete Einstiegspunkte zu ermitteln. Allerdings birgt das Countertrend-Trading auch Risiken: Der Zeitpunkt, wenn die Kurse die Seitwärtsphase verlassen und einen anhaltenden starken Trend beginnen, kann problematisch und potenziell verlustbringend sein. Obwohl viele Daytrader von der Anziehungskraft des Counter-Trend-Tradings angezogen werden, ist es wichtig zu bedenken, dass es auch mit erheblichen Gefahren verbunden sein kann.