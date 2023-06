Was ist der Vorteil des Swing Trading?

Der Vorteil des Swing Trading besteht darin, dass es viel mehr Aktien gibt, die sich in einem "Swing" befinden, als Aktien, die am Anfang eines neuen, langen, positiven Trends stehen. Der aktive Anleger hat also viel mehr Handlungsmöglichkeiten.

Swing Trading Strategien haben einen kürzeren Zeithorizont. Anstatt wie langfristige Anleger über Monate oder Jahre hinweg Gewinne anzustreben, betrachten Swing Trader den Zeitraum von Tagen oder Wochen.

Die beste Swing Trading Strategie für jeden Anleger hängt davon ab, wie viel Zeit man für die Suche nach geeigneten Aktien aufwenden kann. Man kann auch sagen, dass Swing Trading ein Interesse an Aktien voraussetzt. Anleger, die absolut kein Interesse an aktivem Investieren und an Aktien haben, werden sich daher eher an langfristige Anlagen halten.

Obwohl das Wort "Trading" im Swing Trading vorkommt, ist es nicht zu verwechseln mit Day Trading oder anderen Formen des sehr aktiven Handels. Swing Trading hat eine viel niedrigere Frequenz. Jeder, der ein gewisses Interesse an der Börse und an Aktien hat, kann sich an das Swing Trading heranwagen.