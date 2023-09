Beispiel für eine Call-Option

Anleger Jan kauft eine Call-Option auf die Aktie ABC, die an der Börse mit 100 $ notiert ist. Die Call-Option hat eine Laufzeit von sechs Monaten bis zum Verfall und einen Ausübungspreis von $110.

Wenn die ABC-Aktie am Verfallstag der Option über $110 notiert, ist das für Jan interessant. Mit seiner Option kann er die Aktie zu 110 $ kaufen. Das liegt unter dem Aktienkurs und bedeutet daher automatisch einen Gewinn. Wenn die Aktie am Verfallstag unter 110 $ notiert, ist das für Jan uninteressant. Denn warum sollte er seine Option ausüben und die Aktie zu 110 $ kaufen, wenn sie an der Börse unter 110 $ notiert und damit billiger ist?

Je weiter der Aktienkurs steigt, desto mehr steigt der Wert der Kaufoption. In der Praxis halten die meisten Anleger die Call-Option jedoch nicht bis zum Verfalltag in Position. Steigt der Kurs der ABC-Aktie, steigt auch der Preis der Option. Das Resultat ist ein gewinnbringender Verkauf.