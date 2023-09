Beispiel für eine Put-Option

Peter kauft eine Verkaufsoption auf die Aktie von ABC. Der Marktpreis der ABC-Aktie liegt derzeit bei 100 $ an der Börse. Die Put-Option hat eine Laufzeit von sechs Monaten bis zur Fälligkeit und einen Ausübungspreis (den Basispreis) von $90.

Wenn der Marktpreis der ABC-Aktie am Fälligkeitstag der Option unter $90 liegt, ist dies für Peter interessant. Er kann die Aktie zu $90 verkaufen, während sie an der Börse weniger wert ist. Damit macht Peter automatisch einen Gewinn. Liegt der Börsenkurs der Aktie bei Fälligkeit über 90 $, dann ist die Option wertlos. Wenn er die Option ausübt, würde Peter die Aktien an der Börse teurer kaufen und sie dann zu 90 $ verkaufen. Das macht keinen Sinn.

Je weiter der Aktienkurs fällt, desto mehr steigt der Wert der Verkaufsoption. In der Praxis halten die meisten Anleger die Put-Option nicht bis zum Verfall in Position. Fällt der Kurs der ABC-Aktie, steigt auch der Preis der Option. Sie können die Option dann mit Gewinn verkaufen.